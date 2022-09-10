Федотов назвал Облякова «джокером» для ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Иван Обляков появился со скамейки запасных в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).
«Обляков у нас джокер, вышел, создал много моментов. Это дорогого стоит. У нас много матчей, ротация будет всегда.
Что касается пенальти, у нас записано три человека. Выходит новый исполнитель, новый удар. У игроков нет дум, в какой угол пробить. Здесь всё сработало», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Торпедо».
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