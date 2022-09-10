«Шальке» одержал первую победу в Бундеслиге, Джордан Ларссон вышел в старте

Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Шальке-04» принимал «Бохум». Встреча проходила на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и завершилась победой хозяев — 3:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.



На 38-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Доминик Дрекслер. «Бохуму» удалось отыграться, это случилось на 51-й минуте: с передачи нападающего Филипа Хофмана забил форвард Симон Цоллер. А на 73-й минуте после исполнения игроками «Шальке» штрафного мяч от ноги защитника «Бохума» Серхана Машовича отскочил в собственные ворота — 2:1 в пользу гельзенкирхенцев. На шестой добавленной минуте третий гол «горняков» забил форвард Себастьян Полтер.



Бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий за «Шальке», вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 57-й минуте. Это первая победа его команды в новом сезоне Бундеслиги.



Таким образом, после шести туров чемпионата Германии «горняки» набрали шесть очков (на данный момент 12-е место), а бохумцы — ноль (последнее, 18-е место). В следующем матче «Шальке» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Бохум» — с «Кёльном».