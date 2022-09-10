Александр Мостовой высказался об отказе Пьянича и Джеко играть со сборной России

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал отказ полузащитника Миралема Пьянича и нападающего Эдина Джеко от участия в товарищеской игре сборной Боснии и Герцеговины со сборной России.

«Люди имеют право на такую позицию — их же нельзя заставить. Согласен с позицией людей, которые говорят, что для них во главе спорт, а не политика. Всегда будет кто-то за, а кто-то против. Как мы можем решать? Все живые люди: кому-то нравится, а кому-то не нравится.



Всё индивидуально. Если Джеко или Пьянич говорят, что не поедут, то их же нельзя заставить. Если разрешат, то поедут. Каждый вправе выбирать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч планируется провести в ноябре в Санкт-Петербурге.