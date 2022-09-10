Президент «Кадиса» рассказал о состоянии болельщика, перенёсшего инфаркт на матче

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно подтвердил, что состояние болельщика, перенёсшего инфаркт во время матча 5-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4), стабилизировалось.

«У первого болельщика, упавшего в обморок, восстановился пульс, и его увезли на скорой. Он поднялся, снова упал, но в итоге его состояние удалось стабилизировать», — приводит слова Вискайно COPE.

Напомним, встреча на стадионе «Нуэво Мирандилья» была остановлена на 82-й минуте. Тогда главный судья Карлос Дель Серро Гранде заметил, что одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Медицинские работники сумели спасти ему жизнь во многом благодаря вратарю «Кадиса» Ледесме, который принёс им дефибриллятор. Болельщика увезли в ближайший госпиталь.

Ледесма принёс дефибриллятор на трибуну. Видеоролик:

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