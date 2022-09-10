Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер — о третьей ничьей подряд: я впервые злюсь на нас

Томас Мюллер — о третьей ничьей подряд: я впервые злюсь на нас
Комментарии

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 6-го тура Бундеслиги со «Штутгартом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Немец признался, что был сильно разозлён.

«Я впервые злюсь в нынешнем сезоне. Я злюсь на нас. Если мы хотим побеждать в каждом матче, в этом и заключается наша цель, нужно идти до конца. Мы не должны думать о том, что у нас в середине недели большой матч в Лиге чемпионов с «Барселоной». Нужно выкладываться до конца.

Если мы хотим быстрее вернуться на первое место в турнирной таблице, то нам нужно хорошенько подумать о происходящем», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

«Бавария» уже в третий раз подряд сыграла вничью в Бундеслиге. После шести туров чемпионата Германии мюнхенцы набрали 12 очков (на данный момент первое место), а «швабы» — пять (13-е место). В следующем матче «Бавария» сыграет с «Аугсбургом», а «Штутгарт» — с «Айнтрахтом».

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

Новость по теме
«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом», это третья подряд ничья мюнхенцев в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022