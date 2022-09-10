Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «Брестом»

В Париже завершился матч 7-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» принимал «Брест». Вопреки ожиданиям, действующий чемпион не без труда добился победы. Встреча закончилась со счётом 1:0.



Единственный мяч подопечные Кристофа Галтье забили на 30-й минуте. С передачи Лионеля Месси отличился форвард Неймар.



Гости вполне могли сравнять счёт во втором тайме. На 71-й минуте они заработали пенальти, но Ислам Слимани не смог пробить Джанлуиджи Доннарумму.



«ПСЖ» лидирует в Лиге 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. «Брест» с пятью очками занимает 17-е место.



В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лионом», а «Брест» будет принимать «Аяччо».