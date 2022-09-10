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Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «Брестом»

Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу в матче с «Брестом»
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В Париже завершился матч 7-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» принимал «Брест». Вопреки ожиданиям, действующий чемпион не без труда добился победы. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч подопечные Кристофа Галтье забили на 30-й минуте. С передачи Лионеля Месси отличился форвард Неймар.

Гости вполне могли сравнять счёт во втором тайме. На 71-й минуте они заработали пенальти, но Ислам Слимани не смог пробить Джанлуиджи Доннарумму.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1. Парижане набрали 19 очков в семи турах. «Брест» с пятью очками занимает 17-е место.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лионом», а «Брест» будет принимать «Аяччо».

Франция - Лига 1. 7-й тур
10 сентября 2022, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Неймар – 30'
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