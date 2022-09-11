«Мы получали противоречивую информацию». Хави — о ситуации в матче с «Кадисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об инциденте, произошедшем во время матча 5-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (0:4). Один из болельщиков перенёс инфаркт и был госпитализирован. Встреча была временно приостановлена и продолжена спустя некоторое время.



«К счастью, его удалось реанимировать. Это была очень неприятная ситуация. Мы надеемся, что с ним и его семьёй всё в порядке. Это сложная ситуация. Мы согласились возобновить игру. Мы ждали событий. Мы надеемся на его скорейшее выздоровление. Это был вопрос человечности.



Мы получали противоречивую информацию, но его реанимировали. Футбол меньше жизни, если бы с болельщиком что-то случилось, матч бы закончился. Мы пытались держать игроков сосредоточенными, но мы говорим о жизни. Всё зависело от того, удастся ли спасти человека. К счастью, обошлось без несчастья. В раздевалке мы хотели, чтобы болельщика спасли.



Судья Карлос Дель Серро Гранде поступил правильно. Все стороны согласились, что это был здравый смысл», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Гол Дембеле «Кадису». Видеоролик:

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