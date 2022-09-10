Забег вратаря ради спасения жизни. На игре «Барсы» у фаната случился инфаркт. Видео

Игру чемпионата Испании прервали более чем на 30 минут.

В конце матча «Кадис» – «Барселона» болельщику на трибуне стало плохо. На 82-й минуте судья принял решение остановить игру. К этому моменту «Кадис» уступал «Барселоне» со счётом 0:2.

Футболисты около 15 минут стояли на поле. Некоторые из них молились, как защитник «Барсы» Рональд Араухо, а вратарь «Кадиса» Херемьяс Ледесма передал коробку с медицинским оборудованием. Судя по изображению сердца на коробке, речь идёт о дефибрилляторе. Голкипер не мог подняться на трибуну, и ему пришлось подбросить дефибриллятор на сектор.

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По информации испанских СМИ, плохо стало пожилому человеку – он потерял сознание. Сообщалось, что у него инфаркт. На трибуну отправили носилки, которые изначально предназначаются для футболистов. Позже пострадавшего увезли со стадиона в больницу.

Также появилось сообщение, что плохо стало ещё одному человеку, но он пришёл в себя. Спустя примерно полчаса игра возобновилась. Президент «Кадиса» заявил, что у потерявшего сознание болельщика восстановился пульс и его удалось стабилизировать.