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«Кадис» — «Барселона» — 0:2, у фаната на трибуне случился инфаркт, и вратарь принёс ему дефибриллятор, видео

Забег вратаря ради спасения жизни. На игре «Барсы» у фаната случился инфаркт. Видео
Григорий Телингатер
Забег вратаря ради спасения жизни
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Игру чемпионата Испании прервали более чем на 30 минут.

В конце матча «Кадис» – «Барселона» болельщику на трибуне стало плохо. На 82-й минуте судья принял решение остановить игру. К этому моменту «Кадис» уступал «Барселоне» со счётом 0:2.

Испания - Примера. 5-й тур
10 сентября 2022, суббота. 19:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Ф. де Йонг – 55'   0:2 Левандовски – 65'   0:3 Фати – 86'   0:4 Дембеле – 90+2'

Футболисты около 15 минут стояли на поле. Некоторые из них молились, как защитник «Барсы» Рональд Араухо, а вратарь «Кадиса» Херемьяс Ледесма передал коробку с медицинским оборудованием. Судя по изображению сердца на коробке, речь идёт о дефибрилляторе. Голкипер не мог подняться на трибуну, и ему пришлось подбросить дефибриллятор на сектор.

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По информации испанских СМИ, плохо стало пожилому человеку – он потерял сознание. Сообщалось, что у него инфаркт. На трибуну отправили носилки, которые изначально предназначаются для футболистов. Позже пострадавшего увезли со стадиона в больницу.

Также появилось сообщение, что плохо стало ещё одному человеку, но он пришёл в себя. Спустя примерно полчаса игра возобновилась. Президент «Кадиса» заявил, что у потерявшего сознание болельщика восстановился пульс и его удалось стабилизировать.

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