Зделар: ЦСКА растёт как команда. Сами ещё не понимаем, что мы можем на самом деле

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о прогрессе армейской команды. По его мнению, сейчас слишком рано говорить о конкуренции ЦСКА и «Зенита», ведь новичкам московского клуба нужно привыкнуть друг к другу.

«ЦСКА растёт как команда, мы прибавляем. Вы знаете, сколько игроков к нам пришло. Мы узнаём друг друга. Мы сами ещё не до конца понимаем, что мы на самом деле можем показывать на поле. На это нужно время. Надеюсь, все увидят это в следующих играх.

Слишком рано говорить о том, что мы можем бороться с «Зенитом». Сыграно только восемь туров. Отвечу на этот вопрос в декабре», — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 27-летний Зделар стал футболистом армейцев в июле 2022 года, перейдя из сербского «Партизана». С ЦСКА хавбек подписал контракт сроком на три года.