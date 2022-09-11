Зделар: ЦСКА растёт как команда. Сами ещё не понимаем, что мы можем на самом деле

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о прогрессе армейской команды. По его мнению, сейчас слишком рано говорить о конкуренции ЦСКА и «Зенита», ведь новичкам московского клуба нужно привыкнуть друг к другу.
«ЦСКА растёт как команда, мы прибавляем. Вы знаете, сколько игроков к нам пришло. Мы узнаём друг друга. Мы сами ещё не до конца понимаем, что мы на самом деле можем показывать на поле. На это нужно время. Надеюсь, все увидят это в следующих играх.
Слишком рано говорить о том, что мы можем бороться с «Зенитом». Сыграно только восемь туров. Отвечу на этот вопрос в декабре», — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 27-летний Зделар стал футболистом армейцев в июле 2022 года, перейдя из сербского «Партизана». С ЦСКА хавбек подписал контракт сроком на три года.
- 11 сентября 2022
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
18:57