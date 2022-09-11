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Грэм Поттер выступил с заявлением после ухода из «Брайтона» в «Челси»

Грэм Поттер выступил с заявлением после ухода из «Брайтона» в «Челси»
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Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте опубликовал открытое письмо своего экс-наставника Грэма Поттера, который ушёл из команды, чтобы возглавить лондонский «Челси».

«Это были три замечательных года в клубе, который изменил мою жизнь. Хочу воспользоваться моментом, чтобы попрощаться со всеми, кто сделал этот период моей карьеры таким особенным.

Я прощаюсь с великим клубом, который всегда будет много значить для меня и моей семьи. Понимаю, что некоторым трудно принять перемены, которые так внезапно происходят в футболе. Возможно, я не смогу убедить всех вас простить мой уход, но я хотел бы воспользоваться возможностью сказать вам спасибо. Всем хорошим клубам нужны великие владельцы и великие болельщики. У «Брайтон энд Хоув Альбион» есть и то, и другое. Я буду дорожить отношениями, которые построил во время работы в клубе.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — это клуб, полный хороших людей, которые работают вместе во имя достижения цели. Я стал лучше, работая здесь, и получил много опыта. Клуб создавал такую атмосферу, которая дает возможность совершать ошибки, учиться на них и затем совершенствоваться.

Надеюсь, вы поймёте меня. На данном этапе карьеры я почувствовал, что должен ухватиться за новую возможность. Спасибо всем в «Брайтон энд Хоув Альбион». Для меня было большим удовольствием и честью служить клубу в течение последних трёх лет. Я желаю вам всяческих успехов в будущем», — приводит слова Поттера официальный сайт «Брайтона».

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