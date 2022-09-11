Канчельскис: после заседания ЭСК тема судейства в матче ЦСКА и «Краснодара» будет закрыта

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о заявлении генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига по поводу судейства в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским ЦСКА (1:4).

«Заявление «Краснодара»? Заявления можно делать какие угодно. У каждого своё мнение. Есть же судейский комитет, пусть они и разбираются. Думаю, после заседания ЭСК тема судейства в матче ЦСКА и «Краснодара» будет закрыта», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Хашиг заявил, что клуб будет настаивать на расследовании работы арбитра Сергея Иванова в матче «Краснодара» с армейцами. В этой встрече футболисты ЦСКА реализовали три пенальти.