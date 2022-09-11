Тренер сборной США — об увольнении Тухеля из «Челси»: для Пулишича это может быть хорошо

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси», а также выразил надежду на получение в будущем большего количества игровых минут для звезды американской национальной команды Кристиана Пулишича.

«Я не рад, что парень потерял работу. Но если это означает больше возможностей для Кристиана, то это хорошо, потому что он доказал, что может выступать на таком уровне. Нам остаётся только ждать и смотреть», — цитирует Берхалтера издание Goal.

В этом сезоне Пулишич провёл в рамках английской Премьер-лиги 155 минут на поле за семь встреч и только раз выходил в стартовом составе команды. Недавно стало известно, что новым главным тренером синих стал английский специалист Грэм Поттер, до этого назначения возглавлявший «Брайтон».

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