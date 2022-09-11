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«Сассуоло» уступил «Удинезе», пропустив два гола в добавленное время

«Сассуоло» уступил «Удинезе», пропустив два гола в добавленное время
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Сегодня, 11 сентября, состоялись матчи 6-го тура итальянской Серии А. В первом «Сассуоло» принимал «Удинезе», во втором «Фиорентина» гостила у «Болоньи», а в третьем «Лечче» играл с «Монцей».

«Сассуоло» в своей встрече первым вышел вперёд. На 33-й минуте отличился Давиде Фраттези. В концовке первого тайма Руан получил прямую красную и оставил хозяев в меньшинстве. На 75-й минуте гости сравняли счёт — гол забил Бету. В концовке «Сассуоло» пропустил ещё два гола — уже в добавленное время Лазар Самарджич и Бету установили итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу «Удинезе».

Италия - Серия А. 6-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 3
Удинезе
Удине
1:0 Фраттези – 33'   1:1 Бету – 75'   1:2 Самарджич – 90+1'   1:3 Бету – 90+3'
Удаления: Руан – 44' / нет

В своей встрече «Фиорентина» вышла вперёд на 54-й минуте встречи благодаря усилиям Лукаса Куарты. Через пять минут «Болонья» отыгралась — гол забил Муса Барроу. А через три минуты хозяева вышли вперёд благодаря забитому мячу Марко Арнаутовича. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев — 2:1.

Италия - Серия А. 6-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Куарта – 54'   1:1 Барроу – 59'   2:1 Арнаутович – 62'
Удаления: нет / дос Сантос – 90+7'

В последней встрече «Лечче» сыграл вничью с «Монцей», которая набрала первые очки сезона. За хозяев отличился Хоан Гонсалес, а за гостей – Стефано Сенси.

Италия - Серия А. 6-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Монца
Монца
0:1 Сенси – 35'   1:1 Гонсалес – 48'
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