«Сассуоло» уступил «Удинезе», пропустив два гола в добавленное время

Сегодня, 11 сентября, состоялись матчи 6-го тура итальянской Серии А. В первом «Сассуоло» принимал «Удинезе», во втором «Фиорентина» гостила у «Болоньи», а в третьем «Лечче» играл с «Монцей».

«Сассуоло» в своей встрече первым вышел вперёд. На 33-й минуте отличился Давиде Фраттези. В концовке первого тайма Руан получил прямую красную и оставил хозяев в меньшинстве. На 75-й минуте гости сравняли счёт — гол забил Бету. В концовке «Сассуоло» пропустил ещё два гола — уже в добавленное время Лазар Самарджич и Бету установили итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу «Удинезе».

В своей встрече «Фиорентина» вышла вперёд на 54-й минуте встречи благодаря усилиям Лукаса Куарты. Через пять минут «Болонья» отыгралась — гол забил Муса Барроу. А через три минуты хозяева вышли вперёд благодаря забитому мячу Марко Арнаутовича. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев — 2:1.

В последней встрече «Лечче» сыграл вничью с «Монцей», которая набрала первые очки сезона. За хозяев отличился Хоан Гонсалес, а за гостей – Стефано Сенси.