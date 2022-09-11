Лига 1: удаление в матче Стефани Фраппар, третья подряд победа «Лорьяна»

Сегодня, 11 сентября, состоялись матчи 7-го тура французской Лиги 1 с участием «Лорьяна», «Нанта», «Тулузы» и «Реймса».



Матч «Лорьяна» и «Нанта» состоялся в Лорьяне и закончился волевой победой хозяев со счётом 3:2. На 13-й минуте после удара головой нападающего Игнатиуса Ганаго мяч попал в штангу и от неё влетел в ворота хозяев — 1:0 в пользу «канареек». Дальше начались голы «Лорьяна»: на 19-й минуте отличился хавбек Данго Уаттара, на 60-й — нападающий Йоанн Катлине, а на 74-й — форвард Ибраима Коне. Приблизиться к оранжевым по счёту «Нанту» позволил гол нападающего Моузеса Саймона на 85-й минуте. Это третья победа «Лорьяна» в чемпионате Франции подряд.

Игра «Тулузы» и «Реймса» была сыграна в Тулузе и завершилась победой хозяев – 1:0. Единственный мяч был забит на 31-й минуте: его автором стал нападающий Закари Абухляль, голевую передачу исполнил Фарес Шаиби. На 61-й минуте прямую красную карточку получил хавбек «Реймса» Алексис Флипс, команда доигрывала в меньшинстве. На встрече в качестве главного арбитра работала Стефани Фраппар.