Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вестерло» Нойштедтера обыграл «Андерлехт» в чемпионате Бельгии

«Вестерло» Нойштедтера обыграл «Андерлехт» в чемпионате Бельгии
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Кёйпье» в Вестерло состоялся матч 8-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. Встречались «Вестерло» и «Андерлехт». Финальный свисток Вима Света зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на шестой минуте открыл «Вестерло»: с передачи Максима Де Кёйпера отличился Игор Мавуба Ветокеле. Гости сравняли счёт на 70-й минуте: арендованный у «Интера» Себастьяно Эспозито с паса Лиора Рефаэлова отправил мяч мимо Синан Болата. Победу «Вестерло» принёс точный удар Халиля Акбунара, передачу отдал ему Де Кёйпер. Российский полузащитник «Вестерло» Роман Нойштедтер на поле не появился.

«Вестерло» набрал девять очков и после восьми матчей занимает в турнирной таблице 12-е место. «Андерлехт» с 10 очками располагается на девятой строчке.

Бельгия - Лига Жюпиле. Лига Жюпиле. 8-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
2 : 1
Андерлехт
Брюссель
1:0 Ветокеле – 6'   1:1 Эспозито – 70'   2:1 Акбунар – 83'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022