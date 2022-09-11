«Вестерло» Нойштедтера обыграл «Андерлехт» в чемпионате Бельгии

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Кёйпье» в Вестерло состоялся матч 8-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. Встречались «Вестерло» и «Андерлехт». Финальный свисток Вима Света зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на шестой минуте открыл «Вестерло»: с передачи Максима Де Кёйпера отличился Игор Мавуба Ветокеле. Гости сравняли счёт на 70-й минуте: арендованный у «Интера» Себастьяно Эспозито с паса Лиора Рефаэлова отправил мяч мимо Синан Болата. Победу «Вестерло» принёс точный удар Халиля Акбунара, передачу отдал ему Де Кёйпер. Российский полузащитник «Вестерло» Роман Нойштедтер на поле не появился.

«Вестерло» набрал девять очков и после восьми матчей занимает в турнирной таблице 12-е место. «Андерлехт» с 10 очками располагается на девятой строчке.