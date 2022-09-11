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«Юргорден» Васютина не смог переиграть «Хаммарбю» в шведской лиге

«Юргорден» Васютина не смог переиграть «Хаммарбю» в шведской лиге
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 22-го тура шведской Высшей лиги, в котором «Хаммарбю» принимал «Юргорден». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. За гостей выступает российский вратарь Александр Васютин.

За все 90 минут игрового времени команды отличиться не смогли. Васютин остался на скамейке запасных, на поле он так и не вышел. Финальный свисток судьи зафиксировал ничейный результат – 0:0.

После этой встречи «Юргорден» возглавил турнирную таблицу шведского чемпионата, набрав 45 очков, как и «Хеккен», у которого матч в запасе. «Хаммарбю» поднялся на третью строчку с 41 очком в активе, но «АИК» тоже не закончил свой матч. Стоит отметить, что Васютин в прошлом матче отыграл все 90 минут в рамках первого тура Лиги конференций против ирландского клуба «Шэмрок Роверс».

Швеция - Аллсвенскан. 22-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Хаммарбю
Стокгольм
Окончен
0 : 0
Юргорден
Стокгольм
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