«Юргорден» Васютина не смог переиграть «Хаммарбю» в шведской лиге

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 22-го тура шведской Высшей лиги, в котором «Хаммарбю» принимал «Юргорден». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. За гостей выступает российский вратарь Александр Васютин.

За все 90 минут игрового времени команды отличиться не смогли. Васютин остался на скамейке запасных, на поле он так и не вышел. Финальный свисток судьи зафиксировал ничейный результат – 0:0.

После этой встречи «Юргорден» возглавил турнирную таблицу шведского чемпионата, набрав 45 очков, как и «Хеккен», у которого матч в запасе. «Хаммарбю» поднялся на третью строчку с 41 очком в активе, но «АИК» тоже не закончил свой матч. Стоит отметить, что Васютин в прошлом матче отыграл все 90 минут в рамках первого тура Лиги конференций против ирландского клуба «Шэмрок Роверс».