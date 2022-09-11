«Арсенал» вырвал победу у «Нефтехимика», «Волгарь» обыграл «Волгу» в Первой лиге

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле проходил матч 9-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Арсенал» играл с нижнекамским «Нефтехимиком». Финальный свисток Сергея Чебана зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 29-й минуте открыли хозяева: отличился Сергей Ткачёв. На 75-й Мераби Уридия сравнял счёт, но через несколько мгновений Кирилл Панченко забил второй гол «Арсенала» и принёс своей команде победу.
«Арсенал» набрал 16 очков и вышел на третье место турнирной таблицы Первой лиги. «Нефтехимик» (14) — седьмой.
Также на стадионе «Центральный» в Астрахани проходила игра между местным «Волгарём» и ульяновской «Волгой». В этой встрече всё решил мяч, который забил Илья Стефанович на третьей минуте — победа «Волгаря» 1:0.
«Волгарь» с 15 очками поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Первой лиги. «Волга» (4) — последняя (18-е место).
- 11 сентября 2022
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