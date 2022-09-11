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«Арсенал» вырвал победу у «Нефтехимика», «Волгарь» обыграл «Волгу» в Первой лиге

«Арсенал» вырвал победу у «Нефтехимика», «Волгарь» обыграл «Волгу» в Первой лиге
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле проходил матч 9-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Арсенал» играл с нижнекамским «Нефтехимиком». Финальный свисток Сергея Чебана зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 29-й минуте открыли хозяева: отличился Сергей Ткачёв. На 75-й Мераби Уридия сравнял счёт, но через несколько мгновений Кирилл Панченко забил второй гол «Арсенала» и принёс своей команде победу.

«Арсенал» набрал 16 очков и вышел на третье место турнирной таблицы Первой лиги. «Нефтехимик» (14) — седьмой.

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ткачёв – 29'   1:1 Уридия – 74'   2:1 Панченко – 77'

Также на стадионе «Центральный» в Астрахани проходила игра между местным «Волгарём» и ульяновской «Волгой». В этой встрече всё решил мяч, который забил Илья Стефанович на третьей минуте — победа «Волгаря» 1:0.

«Волгарь» с 15 очками поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Первой лиги. «Волга» (4) — последняя (18-е место).

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Стефанович – 3'
Комментарии
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