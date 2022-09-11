«Ренн» разгромил «Осер», у Стива Манданда голевая передача

Сегодня, 11 сентября, в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Ренн» принимал «Осер». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась разгромной победой хозяев — 5:0.



Ворота красно-чёрных в этом матче защищал 37-летний вратарь Стив Манданда. Первый гол был забит в самом начале встречи, на третьей минуте отличился ганский нападающий «Ренна» Камал Сулемана. Удвоил преимущество хозяев на 60-й минуте форвард Амин Гуири, третий мяч через восемь минут забил Мартен Терье. На 79-й минуте после передачи Манданда отличился вышедший на замену Флавьен Тэт, а последний мяч во встрече на счету Маттиса Аблина (85-я минута).



Таким образом, после семи туров чемпионата Франции «Ренн» набрал 11 очков (шестое место), а «Осер» — семь (14-е место). В следующем матче красно-чёрные сыграют с «Марселем», а бургундцы — с «Лорьяном».