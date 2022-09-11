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«Ренн» разгромил «Осер», у Стива Манданда голевая передача

«Ренн» разгромил «Осер», у Стива Манданда голевая передача
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Сегодня, 11 сентября, в матче 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Ренн» принимал «Осер». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась разгромной победой хозяев — 5:0.

Ворота красно-чёрных в этом матче защищал 37-летний вратарь Стив Манданда. Первый гол был забит в самом начале встречи, на третьей минуте отличился ганский нападающий «Ренна» Камал Сулемана. Удвоил преимущество хозяев на 60-й минуте форвард Амин Гуири, третий мяч через восемь минут забил Мартен Терье. На 79-й минуте после передачи Манданда отличился вышедший на замену Флавьен Тэт, а последний мяч во встрече на счету Маттиса Аблина (85-я минута).

Таким образом, после семи туров чемпионата Франции «Ренн» набрал 11 очков (шестое место), а «Осер» — семь (14-е место). В следующем матче красно-чёрные сыграют с «Марселем», а бургундцы — с «Лорьяном».

Франция - Лига 1. 7-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 18:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
5 : 0
Осер
Осер
1:0 Сулемана – 3'   2:0 Гуири – 60'   3:0 Терье – 68'   4:0 Тэт – 79'   5:0 Аблин – 85'
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