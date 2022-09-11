Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» нанесла первое поражение «КАМАЗу» и вышла на первое место в Первой лиге

«Алания» нанесла первое поражение «КАМАЗу» и вышла на первое место в Первой лиге
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном состоялся последний матч воскресенья в Мелбет Первой лиге. «Алания» играла с челнинским «КАМАЗом». Финальный свисток Сергея Цыганка зафиксировал победу команды из Владикавказа со счётом 4:2.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Хетаг Хосонов. К 50-й минуте счёт стал 3:0 — голами отметились Сослан Качмазов и Артур Галоян. Позднее за три минуты два гола забили гости — на свой счёт точные удары записали Асланбек Сикоев и Александр Денисов. Однако «Алании» удалось вновь отличиться и удержать победу в матче. Последний мяч забил Ислам Машуков.

«Алания» набрала 18 очков и сравнялась с «КАМАЗом» по очкам в турнирной таблице. Однако команда из Владикавказа вышла на первое место благодаря лучшей разнице в личных встречах. «КАМАЗ» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
4 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Хосонов – 11'   2:0 Качмазов – 14'   3:0 Галоян – 50'   3:1 Сикоев – 65'   3:2 Денисов – 67'   4:2 Машуков – 73'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022