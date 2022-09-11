«Алания» нанесла первое поражение «КАМАЗу» и вышла на первое место в Первой лиге

Сегодня, 11 сентября, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном состоялся последний матч воскресенья в Мелбет Первой лиге. «Алания» играла с челнинским «КАМАЗом». Финальный свисток Сергея Цыганка зафиксировал победу команды из Владикавказа со счётом 4:2.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Хетаг Хосонов. К 50-й минуте счёт стал 3:0 — голами отметились Сослан Качмазов и Артур Галоян. Позднее за три минуты два гола забили гости — на свой счёт точные удары записали Асланбек Сикоев и Александр Денисов. Однако «Алании» удалось вновь отличиться и удержать победу в матче. Последний мяч забил Ислам Машуков.

«Алания» набрала 18 очков и сравнялась с «КАМАЗом» по очкам в турнирной таблице. Однако команда из Владикавказа вышла на первое место благодаря лучшей разнице в личных встречах. «КАМАЗ» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.