«Хетафе» нанёс поражение «Реалу Сосьедад» в чемпионате Испании

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоялся матч 5-го тура чемпионата Испании. Местный «Хетафе» играл с «Реалом Сосьедад». Финальный свисток Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт лишь в добавленное к первому тайму время. Энес Унал вывел «Хетафе» вперёд. В начале тайма пенальти не сумел реализовать форвард хозяев Борха Майораль.

Майораль не забивает пенальти. Видеоролик:

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Энес Унал открывает счёт в матче. Видеоролик:

В самом начале второго тайма Карлес Аленья с паса всё того же Унала увеличил преимущество «Хетафе».

Гол Аленьи в начале тайма. Видеоролик:

Спустя несколько минут единственный гол «Реала Сосьедад» забил Брайс Мендес с паса Мохамеда-Али Шо.

Гол Мендеса. Видеоролик: