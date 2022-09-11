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«Хетафе» нанёс поражение «Реалу Сосьедад» в чемпионате Испании

«Хетафе» нанёс поражение «Реалу Сосьедад» в чемпионате Испании
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоялся матч 5-го тура чемпионата Испании. Местный «Хетафе» играл с «Реалом Сосьедад». Финальный свисток Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт лишь в добавленное к первому тайму время. Энес Унал вывел «Хетафе» вперёд. В начале тайма пенальти не сумел реализовать форвард хозяев Борха Майораль.

Майораль не забивает пенальти. Видеоролик:

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Энес Унал открывает счёт в матче. Видеоролик:

В самом начале второго тайма Карлес Аленья с паса всё того же Унала увеличил преимущество «Хетафе».

Гол Аленьи в начале тайма. Видеоролик:

Спустя несколько минут единственный гол «Реала Сосьедад» забил Брайс Мендес с паса Мохамеда-Али Шо.

Гол Мендеса. Видеоролик:

Испания - Примера. 5-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Унал – 45+5'   2:0 Аленья – 48'   2:1 Мендес – 50'
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