Сарри разозлился на спортивного директора «Вероны» и показал неприличный жест
Поделиться
Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри на 73-й минуте матча с «Вероной» (2:0) разозлился и показал средний палец в адрес скамейки соперника: жест был адресован спортивному директору жёлто-синих Франческо Марокку.
Сарри успокаивали представители тренерского штаба «Лацио». Несмотря на неприличный жест, 63-летний специалист не был наказан карточками. Реакция Сарри была вызвана нарушением правил со стороны полузащитника «Вероны» Ивана Илича.
«Все прояснилось. С Марокку мы знакомы много лет, я думал, что он сказал мне: «Садись», и я разозлился. На самом деле он сказал мне: «Сохраняйте спокойствие», мы потом смеялись над этим», — приводит слова Сарри на послематчевой пресс-конференции La Gazetta dello Sport.
Новость по теме«Лацио» уверенно переиграл «Верону» в 6-м туре Серии А
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
05:33
-
05:20
-
04:54
-
01:49
-
01:17
-
00:46
-
00:45
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:03
-
00:03
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:41
Партнерский контент