Сарри разозлился на спортивного директора «Вероны» и показал неприличный жест

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри на 73-й минуте матча с «Вероной» (2:0) разозлился и показал средний палец в адрес скамейки соперника: жест был адресован спортивному директору жёлто-синих Франческо Марокку.

Сарри успокаивали представители тренерского штаба «Лацио». Несмотря на неприличный жест, 63-летний специалист не был наказан карточками. Реакция Сарри была вызвана нарушением правил со стороны полузащитника «Вероны» Ивана Илича.

«Все прояснилось. С Марокку мы знакомы много лет, я думал, что он сказал мне: «Садись», и я разозлился. На самом деле он сказал мне: «Сохраняйте спокойствие», мы потом смеялись над этим», — приводит слова Сарри на послематчевой пресс-конференции La Gazetta dello Sport.