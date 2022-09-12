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Сарри разозлился на спортивного директора «Вероны» и показал неприличный жест

Сарри разозлился на спортивного директора «Вероны» и показал неприличный жест
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Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри на 73-й минуте матча с «Вероной» (2:0) разозлился и показал средний палец в адрес скамейки соперника: жест был адресован спортивному директору жёлто-синих Франческо Марокку.

Сарри успокаивали представители тренерского штаба «Лацио». Несмотря на неприличный жест, 63-летний специалист не был наказан карточками. Реакция Сарри была вызвана нарушением правил со стороны полузащитника «Вероны» Ивана Илича.

«Все прояснилось. С Марокку мы знакомы много лет, я думал, что он сказал мне: «Садись», и я разозлился. На самом деле он сказал мне: «Сохраняйте спокойствие», мы потом смеялись над этим», — приводит слова Сарри на послематчевой пресс-конференции La Gazetta dello Sport.

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