В «Ростове» рассказали о претензиях к судье после матча со «Спартаком»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о судействе в матче 9-го тура чемпионата России со «Спартаком» (4:2).

«Я вообще не понял. Я хочу посмотреть повторы, но, как мне кажется, на Комличенко было немереное количество фолов. И ничего не было. В ключевых моментах ошибок не было, но на Комличенко сколько фолов не свистнули», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 19 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», записав в свой актив 23 очка после 9 туров.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов», а «Спартак» сыграет с «Локомотивом».