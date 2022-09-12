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Гурцкая — о трансферах: агенты используют Россию, чтобы всё поменять в последний день

Гурцкая — о трансферах: агенты используют Россию, чтобы всё поменять в последний день
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как люди использовали Россию.

«Люди используют Россию, чтобы потом в последний день всё поменять. Я знаю о четырёх трансферах в это окно, которые сорвались, потому что агенты играли на русских ценах, чтобы улучшить условия в нынешних командах. А в Россию они вообще ехать не собирались! В одном из этих трансферов я принимал участие и в последний момент понял, что нас просто использовали», – сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

У «Зенита», например, летнее трансферное окно получилось насыщенным. Чемпионы забрали у «Сочи» сразу двоих лидеров — нападающего Матео Кассьерру и защитника Родригао. А заодно переманили Зелимхана Бакаева, у которого истёк контракт со «Спартаком». Неожиданной проблемой стал отъезд Юри Алберто в «Коринтианс», но «Зенит» и тут не остался в проигрыше — по обратному маршруту приехали вратарь Иван и полузащитник Мантуан.

Полное интервью с Гурцкая читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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