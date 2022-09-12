Бывший президент «Торпедо» считает, что команде нужно готовиться к вылету

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов выразил мнение, что столичной команде нужно готовиться к вылету из Российской Премьер-Лиги.
«Поражение говорит само за себя. Куда от этого деваться. Видимо, уже нужно готовиться к Первой лиге. Может быть, это будет обидно кому‑то слышать. Но столько поражений, одно очко, ворота соперника будто заколдованные — не забивают мячи даже с пенальти. Хотя и моментов особых нет.
Следующие матчи будут с ЦСКА и «Факелом». Если «Торпедо» обыграет «Факел», то, может быть, какой‑то шанс зацепиться будет. Но если проиграет тем и тем, то шансов не будет. Хотелось бы поддержать команду, но ничего хорошего сейчас сказать не могу. Думаю, и тренеры сами это понимают», – приводит слова Тукманова «Матч ТВ».
«Урал» набрал четыре очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте.
- 12 сентября 2022
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