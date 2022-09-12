Гурцкая: «Химки» ― «Кривое зеркало», а Терюшков ― Петросян. Это эксперимент над футболом

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации в подмосковных «Химках».
«Химки» существуют для экспериментов над футболом. Либо они хотят создать комедийное реалити-шоу, которое будет развлекать народ и отвлекать его от проблем. Поэтому именно в «Химках» появился Роман Терюшков, а не в Самаре, Ростове или Оренбурге. «Химки» уже года два существуют в чехарде, которая не останавливается, поэтому спикер в лице Терюшкова мог появиться только там ― другая команда бы его не подпустила. «Химки» ― «Кривое зеркало», а Терюшков ― Петросян.
Гогниев предал принципы, выпуская на поле Илью Садыгова? Он сильно хочет работать. Но я помню, как в «Ростове» Борис Ротенберг играл почти в каждом матче по 60 минут. Уровень Бердыева позволял выстроить тактические построения так, чтобы это не мешало команде. Вопрос ― сможет ли Гогниев сделать так, чтобы и меценат команды был доволен, и команда не страдала. Нужно побольше времени, ведь у Гогниева сложный футбол», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Тимуром Гурцкая читайте здесь
Гурцкая: «Химки» — «Кривое зеркало», а Терюшков — Петросян. Видеоролик:
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