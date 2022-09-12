Агент Гурцкая: что мешало «Спартаку» не обкакаться перед «Зенитом», а биться с ними?

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Чемпионство «Зенита» в этом сезоне не обсуждается. Но здесь надо отдать должное и хорошей работе. Что мешало «Локомотиву» на потраченные 40 млн евро сделать грамотные трансферы? «Зенит» купил Клаудиньо за 12 млн евро, Сантоса за 7. Все топ-клубы могут найти такие средства, чтобы приобрести качественных игроков. А остальное можно нивелировать тренерским мастерством.
Я, к примеру, ни в одной игре этого сезона не видел судейских ошибок в пользу «Зенита». Но видел такие три игры «Спартака», две игры «Динамо». А потом ЭСК с удовольствием эти ошибки признала. Что мешало «Спартаку» не обкакаться перед «Зенитом», а биться с ними? Не надо их бояться, надо выходить и бороться. Если у «Динамо», ЦСКА всё получится, если легионеры заиграют, то всё может сложиться», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Тимуром Гурцкая читайте здесь
Агент Гурцкая: трансфер Бальде в «Спартак» — вредительство. Видеоролик:
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