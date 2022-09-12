«Начинаем видеть «Спартак», который привыкли видеть». Мостовой — о поражении «Ростову»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от поражения «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча команд закончилась со счётом 4:2.



«Очередной слабый матч «Спартака». Удивительно, что проиграли «Динамо», «Зениту» и «Ростову» — командам, которые наверху. Не стал бы их связывать, хотя приходится. «Зениту» проиграли по всем статьям. Отговорка Абаскаля была, что закономерно отдали мяч «Зениту». В чём закономерность, никогда не понимал.



После «Ростова» ощущение, что «Спартак» начинает немного теряться, как и главный тренер. Когда всё было хорошо, все начали восхвалять Абаскаля, якобы он там что-то построил. Я с первого тура говорил, что там ничего строить не надо — человек пришёл в готовую команду.



Мы видим, что выбыли Мозес, Мартинс, Зиньковский, Литвинов — начинается нервотрёпка. Мы начинаем видеть тот «Спартак», который привыкли видеть. Строить там ничего не надо. Вопросы к Абаскалю теперь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.