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«Начинаем видеть «Спартак», который привыкли видеть». Мостовой — о поражении «Ростову»

«Начинаем видеть «Спартак», который привыкли видеть». Мостовой — о поражении «Ростову»
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от поражения «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча команд закончилась со счётом 4:2.

«Очередной слабый матч «Спартака». Удивительно, что проиграли «Динамо», «Зениту» и «Ростову» — командам, которые наверху. Не стал бы их связывать, хотя приходится. «Зениту» проиграли по всем статьям. Отговорка Абаскаля была, что закономерно отдали мяч «Зениту». В чём закономерность, никогда не понимал.

После «Ростова» ощущение, что «Спартак» начинает немного теряться, как и главный тренер. Когда всё было хорошо, все начали восхвалять Абаскаля, якобы он там что-то построил. Я с первого тура говорил, что там ничего строить не надо — человек пришёл в готовую команду.

Мы видим, что выбыли Мозес, Мартинс, Зиньковский, Литвинов — начинается нервотрёпка. Мы начинаем видеть тот «Спартак», который привыкли видеть. Строить там ничего не надо. Вопросы к Абаскалю теперь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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