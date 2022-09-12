Антони Марсьяль назвал два главных качества Криштиану Роналду
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль высказался о своём одноклубнике — форварде Криштиану Роналду и назвал его лучшие качества.
«Суперскромный. И какой трудолюбивый!» — приводит слова Марсьяля France Football.
26-летний Марсьяль стал футболистом «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года. В 270 матчах за команду форвард забил 79 голов и отдал 51 результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Вместе с манкунианцами Марсьяль выиграл четыре трофея.
37-летний Роналду вернулся в клуб летом 2021 года. В текущем сезоне португалец появился на поле в семи матчах, не отметившись результативными действиями. Контракт Криштиану с «Манчестер Юнайтед» истекает следующим летом.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
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