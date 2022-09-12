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Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл разбил внедорожник в страшном ДТП

Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл разбил внедорожник в страшном ДТП
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Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Энди Кэрролл попал в серьёзное ДТП. Футболист на своём внедорожнике «Мерседес» врезался лоб в лоб в «Форд Фиесту». В результате столкновения оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

Кэрролл сразу после ДТП вышел из машины и пошёл проверить состояние водителя и пассажиров другого автомобиля. Все остались живы, но их отправили в больницу. По словам свидетелей, удар был страшной силы.

После ДТП полицейские поговорили с водителями, но никого из них не стали арестовывать. По всей видимости, оба водителя были трезвыми.

Сам Кэрролл никак не комментировал произошедшее. В настоящее время 33-летний футболист является свободным агентом.

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