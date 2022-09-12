«Манчестер Юнайтед» хочет переподписать контракты с пятью футболистами
Поделиться
Вратарь Давид де Хеа, защитники Диогу Дало, Люк Шоу, полузащитник Фред, а также нападающий Маркус Рашфорд в ближайшее время могут получить новые контракты от «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хочет продлить контракт с пятью футболистами. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Контракты всех вышеназванных футболистов истекают в конце сезона, однако у «Манчестер Юнайтед» есть право автоматического их продления ещё на сезон.
Перед стартом нынешней кампании английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг. Под его руководством команда в шести стартовых турах набрала 12 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
17:45
-
17:44
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:26
-
15:24
Партнерский контент