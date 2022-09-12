«Манчестер Юнайтед» хочет переподписать контракты с пятью футболистами

Вратарь Давид де Хеа, защитники Диогу Дало, Люк Шоу, полузащитник Фред, а также нападающий Маркус Рашфорд в ближайшее время могут получить новые контракты от «Манчестер Юнайтед». Английский клуб хочет продлить контракт с пятью футболистами. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Контракты всех вышеназванных футболистов истекают в конце сезона, однако у «Манчестер Юнайтед» есть право автоматического их продления ещё на сезон.

Перед стартом нынешней кампании английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг. Под его руководством команда в шести стартовых турах набрала 12 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: