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Источник: клубы РПЛ проголосовали за перенос двух кубковых туров ради матчей сборной

Источник: клубы РПЛ проголосовали за перенос двух кубковых туров ради матчей сборной
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Клубы Российской Премьер-Лиги на общем собрании проголосовали за перенос двух туров группового этапа Кубка России, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, клубы РПЛ выразили готовность перенести матчи 5-го и 6-го тура Кубка — игры должны были пройти 8-10 ноября и 18-20 ноября. Из-за запланированных матчей сборной России клубы проголосовали за перенос кубковых встреч и продление осенней части сезона. За перенос проголосовали 13 клубов РПЛ, 2 выступили против, 1 — воздержался.

Отмечается, что теперь решение о переносе двух туров Кубка России остаётся за исполкомом РФС.

Напомним, осенью 2022 года сборная Россия проведёт учебно-тренировочные сборы, в рамках которых должна сыграть товарищеские матчи с Киргизией, Боснией и Герцеговиной и Ираном. Первый матч пройдёт в сентябре, остальные два запланированы на ноябрь.

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