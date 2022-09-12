Источник: клубы РПЛ проголосовали за перенос двух кубковых туров ради матчей сборной

Клубы Российской Премьер-Лиги на общем собрании проголосовали за перенос двух туров группового этапа Кубка России, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, клубы РПЛ выразили готовность перенести матчи 5-го и 6-го тура Кубка — игры должны были пройти 8-10 ноября и 18-20 ноября. Из-за запланированных матчей сборной России клубы проголосовали за перенос кубковых встреч и продление осенней части сезона. За перенос проголосовали 13 клубов РПЛ, 2 выступили против, 1 — воздержался.
Отмечается, что теперь решение о переносе двух туров Кубка России остаётся за исполкомом РФС.
Напомним, осенью 2022 года сборная Россия проведёт учебно-тренировочные сборы, в рамках которых должна сыграть товарищеские матчи с Киргизией, Боснией и Герцеговиной и Ираном. Первый матч пройдёт в сентябре, остальные два запланированы на ноябрь.
- 12 сентября 2022
-
19:20
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
17:45
-
17:44
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:26