Юрген Клопп: матч с «Наполи» был настоящим шоу ужасов для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом» вспомнил провал мерсисайдцев в прошлой встрече с «Наполи» (1:4).
«У нас было собрание с игроками. Я много раз пересматривал матч с «Наполи», и, честно говоря, это было настоящее шоу ужасов. Это была худшая игра, которая была у «Ливерпуля» с тех пор, как я возглавил эту команду. У нас было несколько плохих матчей, но этот был худшим.
Все помнят разгром от «Астон Виллы» и некоторые другие провальные встречи, в которых мы просто не успевали за соперником, но там были хотя бы какие-то проблески. В матче с «Наполи» не было ничего. Нужно понять, почему так произошло. Думаю, восемь футболистов стартового состава выступили в разы хуже своих возможностей, а трое других не достигли высшего уровня своей игры. Это нормально», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво
- 12 сентября 2022
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