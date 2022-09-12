«Ливерпуль» готов обменяться футболистами с «Астон Виллой»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может отправиться в «Астон Виллу» в рамках обмена клубами футболистами. На «Энфилд» в таком случае переедет хавбек Дуглас Луис. Об этом сообщает Daily Express. По сведениям источника, «Ливерпуль» рассматривает возможность подобного обмена.

24-летний Луис перешёл в «Астон Виллу» летом 2019 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне полузащитник в шести матчах забил два гола. Всего в 117 играх за бирмингемскую команду Дуглас Луис отличился семь раз и отдал восемь результативных передач партнёрам. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

29-летний Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник не выходил на поле из-за травмы.

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