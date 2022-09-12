Защитник «Крыльев Советов» Бейл: «Химки» — слабая команда? Я бы не стал их недооценивать

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением об уровне подмосковных «Химок» после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра, прошедшая на стадионе «Арена Химки», завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Химки» — слабая команда? Я так не думаю. Они играли лучше, чем мы. Все игроки показывают отличное владение мячом, начиная от вратаря. Я бы не стал недооценивать «Химки», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Самарские «Крылья Советов» в девяти матчах набрали 10 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (23).