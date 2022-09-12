Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: последний год Салах просто не включается в работу

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о выступлениях египетского форварда мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха.



«Последний год Салах просто не включается в работу. Он нам нужен, потому что он футболист мирового класса. Что бы он сейчас ни переживал, ему нужно вырваться из этого состояния ради команды и болельщиков. Мохамед должен вернуться к тому, что у него хорошо получается: забивать голы, создавать опасные моменты и быть ночным кошмаром для соперников», — приводит слова Олдриджа Liverpool Echo.



В нынешнем сезоне Салах принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи. Завтра, 13 сентября, «Ливерпуль» сыграет с «Аяксом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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