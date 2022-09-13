«Осасуна» минимально переиграла «Альмерию» в матче 5-го тура Примеры

Вчера, 12 сентября, состоялся заключительный матч 5-го тура испанской Примеры, в котором «Альмерия» в родных стенах принимала «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Гости сумели выйти вперёд в середине первого тайма. На 28-й минуте встречи отличился атакующий полузащитник Чими Авила после передачи Рубена Гарсии. В добавленное арбитром к первому тайму время «Осасуна» сумела забить второй гол — отличился Рубен Гарсия. Однако судьи на VAR приняли решение гол отменить. Дальнейшая игра прошла под диктовку гостей, которые и праздновали победу после финального свистка арбитра — 1:0.

После этой победы «Осасуна» набирает 12 очков и поднимается на четвёртую строчку турнирной таблицы, опуская, таким образом, «Вильярреал» Унаи Эмери на место ниже. У «Альмерии» в активе остаётся четыре очка, с которыми команда занимает 16-ю строчку чемпионата.