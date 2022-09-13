У «Спартака» катастрофа, а «Зенит» жесток. Обзор 9-го тура РПЛ

Представляем 18-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 9-й тур РПЛ. «Динамо» проиграло впервые в сезоне, ЦСКА незаслуженно угодил в скандал, а «Локомотив» уже не команда. Говорим и о «Зените», который жестоко расправился с соперником, и о «Спартаке», у которого катастрофа с травмами, и об очередной тренерской отставке.

Телеграм-канал Миши.



Инсайды от Андрея.

Наш подкаст можно не только смотреть, но и слушать!

Таймкоды:



0:00 — Всем привет!

0:18 — Андрюша и Миша прокляли «Динамо», а «Сочи» очень хорош

4:25 — ЦСКА по делу разгромил «Краснодар», а все жалобы по судейству — глупые

11:15 — Странная и уникальная отставка Талалаева из «Ахмата». Есть инсайд!

19:54 — «Локомотив» пробил дно. У нас нет слов

26:12 — «Зенит» забил «Оренбургу» восемь. Что творится на «Газпром Арене»?!

31:09 — «Спартак» страдает из-за травм, а «Ростов» в полном порядке