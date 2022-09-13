Лотар Маттеус рассказал, чего не хватает «Баварии» в этом сезоне

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что «Баварии» не хватает игроков, которые могли бы повести за собой всю команду. По его мнению, именно в отсутствии лидеров кроется причина неуверенного старта мюнхенского клуба в сезоне-2022/2023.

«Баварии» не хватает ведущих игроков. Сегодня у «Баварии» есть очень талантливые исполнители, но, когда дела идут плохо, команде не хватает лидеров. Многие прячутся друг за друга и ищут проблему в партнёрах по команде», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

Напомним, сегодня, 13 сентября, «Баварии» предстоит встретиться с «Барселоной» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Мюнхене, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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