Лотар Маттеус рассказал, чего не хватает «Баварии» в этом сезоне

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что «Баварии» не хватает игроков, которые могли бы повести за собой всю команду. По его мнению, именно в отсутствии лидеров кроется причина неуверенного старта мюнхенского клуба в сезоне-2022/2023.
«Баварии» не хватает ведущих игроков. Сегодня у «Баварии» есть очень талантливые исполнители, но, когда дела идут плохо, команде не хватает лидеров. Многие прячутся друг за друга и ищут проблему в партнёрах по команде», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.
Напомним, сегодня, 13 сентября, «Баварии» предстоит встретиться с «Барселоной» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Мюнхене, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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