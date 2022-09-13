Левандовски против главной команды жизни. «Бавария» — «Барселона» в Лиге чемпионов. LIVE

Друзья, всем привет! Из-за зимнего чемпионата мира в этом сезоне групповой этап Лиги чемпионов проходит в сжатые сроки, поэтому спустя всего неделю главный еврокубок возвращается на ваши экраны. Сегодня, 13 сентября, стартует 2-й тур, и главный матч видно сразу. «Бавария» и «Барселона» встретятся в Мюнхене. За ним мы и будем следить в этом лайве. Начало — в 22:00 мск.

У этих команд богатая история встреч. В последнее время огромное преимущество на стороне «Баварии». В 2020-м состоялось историческое унижение в плей-офф Лиги чемпионов — «Барселону» с Лионелем Месси и Луисом Суаресом размазали со счётом 8:2. А год назад команды встретились на групповом этапе. На этот раз счёт был не таким крупным, но расклад сил всё равно понятен: «Бавария» дважды разгромила соперника — 3:0.



Дополнительной интриги сегодняшнему матчу добавляет трансфер Роберта Левандовского. Летом он перешёл из «Баварии» в «Барселону» и признавался, что не хочет играть с бывшей командой в одной группе. Но жеребьёвка распорядилась иначе. А ещё у «Баварии» серия из трёх ничьих в чемпионате Германии. Неужели интрига?