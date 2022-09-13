«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Сантьяго Ариаса

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun. В настоящее время 30-летний колумбиец находится в статусе свободного агента после ухода из стана «матрасников» летом 2022 года.

Ариас — воспитанник колумбийского клуба «Ла-Экипад». Европейскую карьеру защитник начал в 2011 году, перейдя в лиссабонский «Спортинг». Позднее он выступал за ПСВ, а с 2018 года играл в составе «Атлетико». В мадридском клубе за 51 матч Ариас забил гол и отдал три результативные передачи, а также выиграл Суперкубок УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» по итогам шести матчей чемпионата Англии набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.

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