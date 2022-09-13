«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Сантьяго Ариаса

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Sun. В настоящее время 30-летний колумбиец находится в статусе свободного агента после ухода из стана «матрасников» летом 2022 года.
Ариас — воспитанник колумбийского клуба «Ла-Экипад». Европейскую карьеру защитник начал в 2011 году, перейдя в лиссабонский «Спортинг». Позднее он выступал за ПСВ, а с 2018 года играл в составе «Атлетико». В мадридском клубе за 51 матч Ариас забил гол и отдал три результативные передачи, а также выиграл Суперкубок УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» по итогам шести матчей чемпионата Англии набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 13 сентября 2022
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
13:38
-
13:32
-
13:24
-
13:24
-
13:16
-
13:13
-
12:59
-
12:45
-
12:39
-
12:17
-
12:08
-
12:06
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:19
-
10:10
-
09:55