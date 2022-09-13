The Sun: «Манчестер Юнайтед» не подписал де Йонга из-за своей нерешительности

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в летнее трансферное окно не стал футболистом «Манчестер Юнайтед» из-за нерешительности английского клуба, отказавшегося платить запрашиваемую цену. Об этом сообщает The Sun.
Напомним, летом активно ходила информация, что 25-летний де Йонг может стать одним из новичков Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Френки и тренер вместе работали в «Аяксе», и сообщалось, что специалист заинтересован в возобновлении сотрудничества. Однако переход так и не состоялся.
В нынешнем сезоне де Йонг в шести матчах во всех турнирах забил один гол. Контракт с «Барселоной» истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Кадис» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур:
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