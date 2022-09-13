«Виктория Пльзень» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между чешской «Викторией Пльзень» и миланским «Интером». Команды будут играть на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В первом туре чешский клуб разгромно уступил «Барселоне». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить Марка-Андре тер Штегена один раз. Команда Симоне Индзаги в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступила «Баварии» со счётом 0:2.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
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