«Виктория Пльзень» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между чешской «Викторией Пльзень» и миланским «Интером». Команды будут играть на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В первом туре чешский клуб разгромно уступил «Барселоне». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить Марка-Андре тер Штегена один раз. Команда Симоне Индзаги в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов уступила «Баварии» со счётом 0:2.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.