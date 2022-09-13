Лесовой: «Динамо» могло спокойнее заканчивать матч с «Ахматом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка России с «Ахматом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Игра была интересная, открытая. Экспериментальный состав и у нас — в таком сочетании ещё не играли, — и у «Ахмата». Мы рады, что выиграли. Не реализовали много моментов, могли раньше заканчивать. Могли спокойнее заканчивать матч, но получилось, как получилось», — передаёт слова Лесового корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).