Лесовой: «Динамо» могло спокойнее заканчивать матч с «Ахматом»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка России с «Ахматом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
«Игра была интересная, открытая. Экспериментальный состав и у нас — в таком сочетании ещё не играли, — и у «Ахмата». Мы рады, что выиграли. Не реализовали много моментов, могли раньше заканчивать. Могли спокойнее заканчивать матч, но получилось, как получилось», — передаёт слова Лесового корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).
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