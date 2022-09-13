Ярослав Гладышев: как поздравили ребята в «Динамо»? Сказали, что я красавчик

Нападающий столичного «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о своём голе в матче группового этапа Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Была быстрая контратака после того, как «Ахмат» подал угловой. Может, они не ожидали такого. Это то, что мы отрабатываем на тренировках, показываем в игре. Я просто сделал свою работу. Больше поздравлений получил от родных. Как поздравили ребята? Никак. Сказали, что я просто молодец и красавчик», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».