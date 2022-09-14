Футболистка ЦСКА рассказала, как решилась переехать из Португалии в России

Защитница ЖФК ЦСКА и сборной Сербии Невена Дамьянович рассказала, как созрело решение о продолжении карьеры в России.
«Футбольная карьера очень коротка. Спустя три года в Дании, я поняла, что мне нужно попробовать что-то ещё. В Португалии я тоже почувствовала, что мне нужно что-то поменять, чтобы продолжать расти. После матча Сербии со сборной России мне пришло предложение от ЦСКА. И так я решила, что настало время для нового испытания. Мне показали проект по развитию клуба, и я подумала, что хочу присоединиться к нему. Ну и Москва – классный город», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
Дамьянович, пять раз становившаяся чемпионкой Сербии, покинула родину в 2015 году. Выступала за датскую «Фортуну» и португальский «Спортинг». В московском ЦСКА – с 2021 года.
Полностью интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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