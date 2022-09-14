Сербская футболистка ЦСКА: помню матчи клуба в ЛЧ и победу над «Реалом». Это было вау

Защитница ЖФК ЦСКА и сборной Сербии Невена Дамьянович поделилась воспоминаниями об играх мужской команды в Лиге чемпионов, а также о сербских футболистах клуба.



«Я слышала о Милоше Красиче и Зоране Тошиче, когда они играли в ЦСКА. К сожалению, мы не знакомы лично, но я всегда гордилась ими — они круто представляли мою страну в ЦСКА и вообще в мире. Я не следила конкретно за армейцами, но смотрела все матчи сборной Сербии. Они оба играли в крутой футбол.



Я всегда смотрела много мужского футбола и слышала о ЦСКА в еврокубках. Помню матчи ЦСКА в Лиге чемпионов, когда армейцы победили «Реал». Это было вау», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.



Полное интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате».