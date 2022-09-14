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Жота: с голом «Ливерпуля» в концовке матча с «Аяксом» справедливость восторжествовала

Жота: с голом «Ливерпуля» в концовке матча с «Аяксом» справедливость восторжествовала
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Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с амстердамским «Аяксом» (2:1).

«У нас было шаткое начало сезона. Было много вынужденных изменений из-за травм. Но игра с «Аяксом» показала, что мы можем двигаться вперёд. С этим голом в концовке справедливость восторжествовала.

Дарвин Нуньес ещё не успел провести достаточное количество матчей из-за дисквалификации. В отличие от него Садио Мане долгое время играл за «Ливерпуль» и ко всему привык. Это довольно серьёзное изменение, но если мы продолжим играть в том же духе, Дарвину и всем футболистам «Ливерпуля» будет легче», — приводит слова Жоты The Athletic.

«Ливерпуль» набрал три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A.

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