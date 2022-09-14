Жота: с голом «Ливерпуля» в концовке матча с «Аяксом» справедливость восторжествовала

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с амстердамским «Аяксом» (2:1).
«У нас было шаткое начало сезона. Было много вынужденных изменений из-за травм. Но игра с «Аяксом» показала, что мы можем двигаться вперёд. С этим голом в концовке справедливость восторжествовала.
Дарвин Нуньес ещё не успел провести достаточное количество матчей из-за дисквалификации. В отличие от него Садио Мане долгое время играл за «Ливерпуль» и ко всему привык. Это довольно серьёзное изменение, но если мы продолжим играть в том же духе, Дарвину и всем футболистам «Ливерпуля» будет легче», — приводит слова Жоты The Athletic.
«Ливерпуль» набрал три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Красные занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A.
Самые результативные клубы в АПЛ
- 14 сентября 2022
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:24
-
08:56
-
08:41
-
08:32
-
08:02
-
08:01
-
07:52
-
07:41
-
07:13
-
07:01
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:10
-
05:42
-
05:35
-
05:30
-
05:16
-
04:50
-
04:32
-
04:03
-
03:33
-
03:15
-
03:05
-
02:53
-
02:27
-
02:13
-
01:58
-
01:48