Фанаты «Айнтрахта» демонстрировали нацистские жесты перед гостевым матчем с «Марселем»

Болельщики «Айнтрахта» показали нацистские жесты на стадионе «Велодром» перед встречей с «Марселем» (1:0) в рамках Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Maxifoot.



Двое мужчин демонстрировали нацистские приветствия на гостевой трибуне, провоцируя фанатов хозяев. УЕФА проводит процедуру идентификации болельщиков «Айнтрахта».



Отметим, что на прошлой неделе во Франции на 55 минут было отложено начало матча французской «Ниццы» и немецкого «Кёльна» в 1-м туре группового этапа Лиги конференций. Причина — жестокие столкновения фанатских группировок двух команд.



«Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА, набрав три очка после двух встреч. «Марсель» — четвёртый, в их активе нет набранных баллов. Возглавляет группу «Спортинг» с шестью очками, второе место — у «Тоттенхэм Хотспур» (3).