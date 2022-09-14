Защитник «Динамо» Сазонов: больше не подкалываем Захаряна из-за «Челси» — отпустили парня

Защитник «Динамо» Саба Сазонов сообщил, что товарищи по команде больше не подшучивают над полузащитником Арсеном Захаряном из-за сорвавшегося перехода в «Челси».
«Захарян играет на 100%. Нет такого, что он не отошёл от сорвавшегося перехода. Мы его больше не подкалываем из-за «Челси» — отпустили парня. Все поддерживают», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, летом «Челси» предложил за 19-летнего россиянина € 15 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте Захаряна. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, и «Челси» не успел оформить сделку до закрытия трансферного периода.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 14 сентября 2022
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