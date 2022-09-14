Денис Адамов: «Зенит» обыграл всех прямых конкурентов. Возможно, он уже чемпион

Вратарь «Сочи» Денис Адамов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что наибольшие шансы на это имеет «Зенит», который переиграл всех прямых конкурентов.
«Краснодар» мне очень понравился, там заряженные ребята. Нас сейчас тяжело сравнивать с другими, потому что у нас команда перестраивается, много новых идей, ещё где-то нет сыгранности, поэтому посмотрим. По соперникам тоже непросто сказать. Тому же «Спартаку» мы проиграли 0:3, но не могу сказать, что по игре нас уничтожили. В их игре с «Зенитом» они ничего не смогли противопоставить. Там Саня Максименко отличную игру провёл.
Получается, «Зенит» в этом сезоне – чемпион? Посмотрим. Всех прямых конкурентов они обыграли. Поэтому, возможно, да», — цитирует Адамова «РБ Спорт».
- 14 сентября 2022
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